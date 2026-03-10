Axios: США сожалеют об отказе от украинских технологий борьбы с дронами 5 10.03.2026, 19:58

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Президент Украины предлагал Вашингтону совместный проект еще семь месяцев назад.

Украина еще около семи месяцев назад предложила США свою технологию борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако тогда администрация президента США Дональда Трампа отклонила инициативу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и презентацию украинской стороны (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, во время закрытой встречи в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил США использовать украинские дроны перехватчики и системы обнаружения для защиты американских военных баз на Ближнем Востоке. Украинская делегация представила презентацию, в которой предупреждала, что Иран совершенствует свои ударные беспилотники типа «Шахед».

Украина считается одной из самых опытных стран в борьбе с такими дронами, поскольку Россия активно применяет их в войне против Украины под названием «Герань». Украинские инженеры разработали недорогие дроны-перехватчики и другие системы противодействия.

В презентации также предлагалось создать так называемые «дроновые оборонительные хабы» в Турции, Иордан и странах Персидского залива для защиты американских баз.

Однако, по словам источников, инициатива не получила развития. Один из американских чиновников признал, что отказ мог стать «одной из крупнейших тактических ошибок» администрации после начала ударов по Ирану 28 февраля.

Недорогие иранские беспилотники «Шахед», стоимость которых оценивается в $20–50 тыс., уже стали серьезной угрозой для американских сил и союзников в регионе. Перехват таких целей часто требует применения гораздо более дорогих систем.

Как отмечают источники, в последние дни США все же обратились к Украине за помощью в сфере противодействия дронам. По оценкам Киева, совместное производство могло бы достигать до 20 млн единиц беспилотных систем, если бы США инвестировали в расширение производства.

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