Путин созвонился с президентом Ирана

Путин созвонился с президентом Ирана9
- 10.03.2026, 20:11
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Второй раз за неделю.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.
Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с операцией США и Израиля.
«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности за предоставление гуманитарной помощи Ирану», — говорится в сообщении.
В предыдущий раз Путин и Пезешкиан разговаривали по телефону четыре дня назад, 6 марта. Тогда российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.