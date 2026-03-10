Путин созвонился с президентом Ирана 9 10.03.2026, 20:11

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Масуд Пезешкиан

Второй раз за неделю.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с операцией США и Израиля.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности за предоставление гуманитарной помощи Ирану», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз Путин и Пезешкиан разговаривали по телефону четыре дня назад, 6 марта. Тогда российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.

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