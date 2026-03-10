Белоруске назначили пенсию меньше, чем она заслуживала

Белоруске назначили пенсию меньше, чем она заслуживала13
- 10.03.2026, 20:13
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Все из-за отсутствия одной фразы в документах.
Профсоюз помог жительнице Шклова восстановить общий трудовой стаж, включив в него период обучения в советском учебном комбинате, что существенно повлияло на ее пенсию, рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.
Жительница Шклова обратилась в Могилевскую областную организацию Белорусского профсоюза работников леса и природопользования с просьбой пересчитать общий трудовой стаж. Она хотела включить в него период обучения в Могилевском учебно-курсовом комбинате в 1987—1988 годах. Комбинат был реорганизован более 20 лет назад, и сведения о стаже формально не имели правопреемства.
Проблема заключалась в документах: советское свидетельство о присвоении квалификации содержало подробную расшифровку дисциплин (более 1700 часов), но не указывало форму обучения — дневную или вечернюю. Этот нюанс долгое время не позволял зачесть период в стаж.
Правовой инспектор труда профсоюза Дмитрий Мордачев изучил архивные документы, подготовил юридически обоснованное обращение в органы труда и социальной защиты и добился внесения необходимых изменений в сведения о работе женщины. В работе также активно участвовал председатель первичной профсоюзной организации предприятия, где она сейчас работает.
Результат оказался успешным: общий трудовой стаж заявительницы восстановлен и теперь превышает 40 лет. По словам Мордачева, каждый полный год стажа сверх минимального увеличивает пенсию на 1%, а восстановленный год — это реальная прибавка к будущей пенсии.