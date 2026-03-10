Зеленский: Украина способна производить ракеты и обеспечивать ими себя и Европу

Зеленский: Украина способна производить ракеты и обеспечивать ими себя и Европу3
- 10.03.2026, 21:06
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Президент Украины рассказал, что для этого нужно.
Украина способна в короткие сроки развернуть производство ракет для систем ПВО, которые будут сбивать российскую баллистику, и сможет их производить в объемах, достаточных не только для удовлетворения собственных потребностей, но и для всей Европы. Однако для этого нужно получить лицензии на их производство в США.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
У главы государства спросили: насколько реалистично создание в Украине антибаллистической ракеты, в какие сроки и что для этого нужно?
«Для этого нужно только одно — лицензии от Соединенных Штатов Америки. Я проговаривал этот вопрос с прежней администрацией, я проговаривал эти вопросы с производителями этих ракет, я проговаривал лично вопрос с партнерами, чтобы мне помогли с руководством НАТО. Говорил также с сегодняшней администрацией Соединенных Штатов Америки. Пока что лицензии мы не получили», — ответил Зеленский.
Он отметил, что с индустрией, которую Украина построила во время полномасштабной войны, с теми технологиями и инженерами, украинцы могли бы производить очень быстро большое количество ракет и обеспечить не только себя, но и всю Европу.