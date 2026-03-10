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Цены на нефть продолжают падать

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  • 10.03.2026, 21:08
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Цены на нефть продолжают падать

Марка Brent подешевела до $82 за баррель.

Стоимость барреля нефти марки Brent в последний час резко упала после того, как министр энергетики США Крис Райт написал в X, что США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив.

Цена на нефть снизилась с максимума в 94 доллара за баррель ранее во вторник, а затем достигла 82 долларов за баррель.

При этом сообщение Райта в X с тех пор исчезло. В нем говорилось: «Президент Трамп поддерживает стабильность мировой энергетической ситуации во время военной операции против Ирана. ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировые рынки».

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