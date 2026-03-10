закрыть
Зеленский подтвердил атаку на стратегический завод РФ в Брянске

3
  • 10.03.2026, 21:20
  • 3,876
Зеленский подтвердил атаку на стратегический завод РФ в Брянске

ВСУ ударили по «мозгу» российских ракет.

Украинские защитники сегодня, 10 марта, нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Там производят важные для ракет компоненты.

Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об успешной операции украинских воинов.

«Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет РФ. Могу поздравить наши Вооруженные силы, молодцы», - сказал Зеленский.

Более детальных подробностей президент не раскрыл.

