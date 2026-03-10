Зеленский подтвердил атаку на стратегический завод РФ в Брянске 3 10.03.2026, 21:20

3,876

ВСУ ударили по «мозгу» российских ракет.

Украинские защитники сегодня, 10 марта, нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Там производят важные для ракет компоненты.

Об этом в ответ на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об успешной операции украинских воинов.

«Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет РФ. Могу поздравить наши Вооруженные силы, молодцы», - сказал Зеленский.

Более детальных подробностей президент не раскрыл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com