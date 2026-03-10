Суда начали пересекать Ормузский пролив

Суда начали пересекать Ормузский пролив4
- 10.03.2026, 21:28
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Суда в Персидском заливе начали пересекать Ормузский пролив, следует из данных сервиса MarineTraffic.
Один из них — нефтяной танкер Sunny Liger, который ходит под флагом Маршалловых островов. 8 марта он отправился из эмиратского порта Фуджейра, а сейчас находится в Оманском заливе.
Еще одно судно — балкер KSL Laiyan, также под флагом Маршалловых островов, который 8 марта вышел из Эль-Джубайля в Саудовской Аравии.
В настоящий момент, согласно карте, пролив пересекает китайское судно Run Chen 2.
После начала операции США и Израиля против Ирана утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.
10 марта КСИР пообещал, что любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через пролив, если вышлет американских и израильских послов.