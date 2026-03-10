закрыть
15 июня 2026, понедельник, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суда начали пересекать Ормузский пролив

4
  • 10.03.2026, 21:28
  • 12,974
Суда начали пересекать Ормузский пролив
Иллюстрационное фото

Цены на нефть продолжат падать?

Суда в Персидском заливе начали пересекать Ормузский пролив, следует из данных сервиса MarineTraffic.

Один из них — нефтяной танкер Sunny Liger, который ходит под флагом Маршалловых островов. 8 марта он отправился из эмиратского порта Фуджейра, а сейчас находится в Оманском заливе.

Еще одно судно — балкер KSL Laiyan, также под флагом Маршалловых островов, который 8 марта вышел из Эль-Джубайля в Саудовской Аравии.

В настоящий момент, согласно карте, пролив пересекает китайское судно Run Chen 2.

После начала операции США и Израиля против Ирана утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.

10 марта КСИР пообещал, что любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через пролив, если вышлет американских и израильских послов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип