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Глава Нацбанка Беларуси рассказал про отказ от доллара

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  • 10.03.2026, 22:09
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Глава Нацбанка Беларуси рассказал про отказ от доллара

Головченко увидел «дефрагментацию мирового финансового рынка».

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал про отказ от доллара, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Головченко заметил, что сейчас в целом во всем мире наблюдаются проблемы с традиционными финансами и прохождением платежей. Он пояснил, что это выражается, среди прочего, и во все большем отказе от использования долларов США в качестве международного средства платежа.

– Это долгосрочные тенденции, с которыми странам придется жить и работать в течение долгих предстоящих лет, - уверен он.

Головченко предположил, что в целом мировую финансовую систему ждут серьезные изменения. И напомнил об обсуждении в рамках БРИКС и других объединений необходимости создания собственной валюты для расчетов внутри объединения.

– Мы видим определенную дефрагментацию мирового финансового рынка. Нас еще ждет, я думаю, много всяких интересных событий, - рассказал глава Нацбанка.

Говоря непосредственно о Беларуси, Головченко заметил, что значительную долю расчетов во внешней торговле уже осуществляют в валютах стран-союзниц: белорусском и российском рублях, валютах стран ЕАЭС, китайских юанях.

– У нас портфель валютных активов очень диверсифицированный, - заключил председатель правления Нацбанка.

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