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США заметили признаки минирования Ираном Ормузского пролива

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  • 10.03.2026, 22:19
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США заметили признаки минирования Ираном Ормузского пролива

Что известно.

Иран предположительно приступил к минированию Ормузского пролива, сообщает старший корреспондент CBS News при Белом доме Джениффер Джейкобс в соцсети X.

«Разведка США начала выявлять признаки того, что Иран предпринимает шаги по установке мин на морских путях в судоходном канале Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от 2 до 3 мин. Хотя запасы мин в Иране публично не известны, оценки за прошедшие годы варьировались примерно от 2000 до 6000 морских мин», — передает она данные своего коллеги, журналиста CBS News Джима ЛаПорта, который специализируется на вопросах нацбезопасности.

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