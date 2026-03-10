США заметили признаки минирования Ираном Ормузского пролива 1 10.03.2026, 22:19

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Что известно.

Иран предположительно приступил к минированию Ормузского пролива, сообщает старший корреспондент CBS News при Белом доме Джениффер Джейкобс в соцсети X.

«Разведка США начала выявлять признаки того, что Иран предпринимает шаги по установке мин на морских путях в судоходном канале Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от 2 до 3 мин. Хотя запасы мин в Иране публично не известны, оценки за прошедшие годы варьировались примерно от 2000 до 6000 морских мин», — передает она данные своего коллеги, журналиста CBS News Джима ЛаПорта, который специализируется на вопросах нацбезопасности.

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