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Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

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  • 10.03.2026, 22:40
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Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

В Минфине РФ объяснили сокращение поступлений в бюджет снижением цен на нефть.

Нефтегазовые доходы российского федерального бюджета за январь-февраль 2026 года снизились на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 826 млрд рублей. Об этом стало известно из предварительных расчетов Минфина РФ.

Как отметили в ведомстве, нефтегазовые доходы оказались ниже их базового размера на январь-февраль этого года. В соответствии с «бюджетными правилами» средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме недополученных доходов использованы для финансирования дефицита бюджета. В Минфине объяснили сокращение поступлений в бюджет снижением цен на нефть.

В отчете также отмечается, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 4,1% в сравнении с прошлым годом, а объем расходов — вырос на 5,8%. Бюджет за этот период закрылся с дефицитом в 3 449 млрд рублей, что на 1 032 млрд рублей выше уровня прошлого года.

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