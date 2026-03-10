Белорусским школьникам разрешили делать три исправления в письменных работах 10.03.2026, 22:53

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Ранее отметку снижали.

Минобразования Беларуси назвало изменения в оценке работ школьников по языкам

Минобразования сказало об изменении в оценке работ белорусских школьников

В Министерстве образования прокомментировали изменения в оценке работ учащихся по белорусскому и русскому языкам, пишет БелТА.

В ведомстве напомнили, что оценку результатов учебной деятельности учащихся по всем учебным предметам, в том числе и по государственным языкам, осуществляют по нормам, утвержденным постановлением Минобразования (№184 от 11 июля 2022-го).

Оценки по русскому и белорусскому языкам выставляют за орфографическую и пунктуационную грамотность по итогам письменных работ. Педагог должен учитывать орфографические ошибки в написании слов, пунктуационные при постановке знаков препинания, грамматические при образовании форм слов, построении словосочетаний и предложений. Ранее отметку снижали за любое исправление, которые сделает школьник. Но Минобразования внесло изменения в нормы оценки работ по госязыкам (постановление министерства №43 от 21 февраля 2026-го). Корректировки коснулись исправлений в контрольных и тематических самостоятельных работах.

– Отметка не снижается, если ребенок допустил до трех исправлений, - прокомментировала консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова.

Эти изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. И теперь при оценке результатов по белорусскому и русскому языкам в контрольных и самостоятельных работах три и более исправлений считаются за одну ошибку. Как подчеркнули в Минобразования, эта мера направлена на создание условий, в которых дети смогут чувствовать себя увереннее и не бояться ошибаться.

– По остальным учебным предметам снижение отметки за исправление, сделанное учащимся, не предусмотрено, - добавила представитель ведомства.

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