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Axios: США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану

  • 10.03.2026, 23:02
  • 3,704
Axios: США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану

Вашингтон выступил против ударов по конкретным объектам.

США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.

Об этом сообщает Axios.

По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:

удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;

Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);

дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.

Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет «в 20 раз сильнее», что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.

Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для «новой жизни после падения режима».

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.

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