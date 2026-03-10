Axios: США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану
- 10.03.2026, 23:02
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Вашингтон выступил против ударов по конкретным объектам.
США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.
Об этом сообщает Axios.
По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:
удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;
Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);
дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.
Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.
В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет «в 20 раз сильнее», что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.
Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для «новой жизни после падения режима».
В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.