Какие ИИ пользуются наибольшей популярностью в 2026 году 3 10.03.2026, 23:30

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Исследование.

Как показывает статистика, к 2026 году отрасль ИИ окончательно раскололась: больше нет чатбота-монополиста, а западным компаниям дышат в спину гиганты из других регионов.

Венчурный фонд Andreessen Horowitz исследовал 100 самых популярных потребительских ИИ-продуктов. Отчет преимущественно опирается на январские данные 2026 года от Similarweb и Sensor Tower, передает New Voice.

Безоговорочным лидером рынка остается ChatGPT от компании OpenAI. За год его еженедельная аудитория взлетела на 500 миллионов и достигла 900 миллионов. Он обгоняет Gemini — конкурента от Google — в 2,7 раза по веб-трафику и в 2,5 раза на мобильных устройствах.

«Более 10% населения мира сейчас используют ChatGPT каждую неделю», — говорится в исследовании.

Но в то же время рынок ИИ-помощников перестал быть монопольным. За последние годы люди привыкли держать под рукой разные нейросети под разные задачи. К примеру, каждый пятый пользователь ChatGPT в течение недели пользуется еще и Gemini. Поэтому конкуренты отбросили идею прямого противостояния с Open AI, вместо этого взялись переманивать людей под конкретные задачи.

По наблюдениям Andreessen Horowitz, OpenAI явно ориентируется на массового потребителя. В арсенале компании — более 85 приложений для путешествий, шопинга, еды, здоровья и развлечений.

А вот Anthropic раскручивает свою языковую модель Claude как премиальный рабочий инструмент. Его отдельные функции теперь заточены под финансистов, программистов, ученых и медиков. И эта стратегия работает.

На американском рынке платных подписок ChatGPT до сих пор вчетверо превосходит Gemini и в восемь раз — Claude. Но конкуренты набирают обороты быстрее: платная аудитория Claude выросла более чем на 200% за год, а Gemini — на 258%.

Американские разработки — ChatGPT, Claude, Gemini и Perplexity — больше всего аудитории собирают в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Индонезии. С китайским DeepSeek иначе: 33,5% его веб-трафика идет, собственно, из Китая, 7,1% - из России, и только 6,6% - из США.

Россия вообще вырастила собственный изолированный рынок. Яндекс Браузер с нейросетью Алиса собрал 71 млн активных пользователей за месяц и вошел в мировой топ-10 мобильных ИИ-приложений.

По количеству пользователей ИИ на душу населения лидирует Сингапур, за ним следуют ОАЭ, Гонконг и Южная Корея. Соединенные Штаты оказались аж на 20-м месте.

По данным Andreessen Horowitz, быстрее всего сегодня растут ИИ-продукты, которые вообще не ограничиваются вкладкой в браузере или отдельным приложением на смартфоне.

Часть аудитории просто работает с нейросетями там, где они уже встроены разработчиками — прямо внутри Chrome, Google Workspace, Excel, PowerPoint и Gmail. Другие пользователи все чаще выбирают специальные ИИ-браузеры вроде Atlas, Comet и Dia или устанавливают полноценные программы типа Claude Code или Codex.

Тот же Claude Code всего за полгода достиг темпов в 1 миллиард долларов годового дохода. В то же время компания OpenAI отчиталась, что в начале марта ее Codex имел 2 миллиона активных пользователей в неделю, и эта аудитория растет на 25% еженедельно.

Отдельный тренд — автономные ИИ-агенты. В отличие от чатботов, они способны самостоятельно ставить себе задачи, планировать их выполнение и взаимодействовать с инструментами без постоянного присмотра человека.

Один из таких открытых проектов, OpenClaw, в январе собрал 68 тысяч «звезд» на GitHub за считанные недели. Если бы в основу исследования легли данные за февраль, он бы уже вошел в топ-30 рейтинга.

В начале марта OpenClaw (до этого известный под названиями Clawdbot и Moltbot) вообще стал самым популярным проектом на GitHub, обойдя React и Linux. Впрочем, интерес программистов и массовое признание пока не пересеклись: среди обычных юзеров веб-трафик OpenClaw почти не растет.

Впрочем, если разработчики OpenClaw и ему подобных ИИ-агентов таки найдут чем заинтересовать массового пользователя, у них есть все шансы забрать лидерство как у ChatGPT, так и у чатботов в целом.

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