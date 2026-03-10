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Умеров отправился в турне по странам Ближнего Востока

  • 10.03.2026, 23:41
  • 1,832
Умеров отправился в турне по странам Ближнего Востока
Рустем Умеров

Украина поделится самым большим в мире опытом по противодействию дронам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился на Ближний Восток. Там он будет обсуждать договоренности со странами Персидского залива о защите от «Шахедов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского и комментарий советника президента Украины Дмитрия Литвина для журналистов.

«Сейчас наша команда - это и военные, и Рустем Умеров - на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации», - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив, который является одним из основных путей поставок нефти и газа на мировой рынок.

«Надо, чтобы те, кто сейчас, обращается в Украину за поддержкой, чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего», - добавил президент.

Он напомнил, что Украина предлагала США заключить сделку о дронах. И быть с украинцами в производстве дронов, а также в их применении, это правильная перспектива.

«Все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региону Залива, и всему Ближнему Востоку, и партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Умеров вместе в военными, разведкой, Минобороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

В свою очередь Литвин уточнил, что секретарь СНБО посетит несколько стран.

«Есть несколько задач, и одна из них - конкретизация договоренностей по защите», - отметил он.

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