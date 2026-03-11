США уничтожили 16 минных заградителей Ирана в Ормузском проливе 3 11.03.2026, 8:31

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Фото: x.com/CENTCOM

Приказ Трампа выполняется.

Американские военные уничтожили иранские военные корабли вблизи Ормузского пролива, в том числе 16 минных заградителей, которые использовались для минирования. Об этом 10 марта сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Военные отчитались о ликвидации целей после того, как американская разведка зафиксировала попытки Тегерана заминировать Ормузский пролив. Для этого, по данным разведки, были задействованы небольшие суда, способные нести от 2 до 3 мин каждое. Неизвестно, сколько всего мин есть у Ирана, но оценки варьируются от 2 до 6 тыс.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Источники CNN, знакомые с данными американской разведки, отметили, что минирование до сих пор не носило масштабного характера — было установлено всего несколько десятков зарядов. Но Иран, несмотря на практически полное уничтожение военно-морского флота, по-прежнему сохраняет от 80% до 90% своих малых катеров и минных заградителей, которых достаточно, чтобы установить «сотни мин» в фарватере Ормузского пролива. Один из собеседников телеканала отметил, что водный маршрут фактически контролируется Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который, помимо установки мин, может усложнить проход судов обстрелами из береговых ракетных батарей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен «немедленно» убрать все мины из пролива, если они там установлены. В противном случае он пригрозил Тегерану «беспрецедентными» последствиями. До этого Трамп грозил наносить удары по Ирану «в 20 раз сильнее», если иранские военные остановят поставки нефти по Ормузскому проливу. В свою очередь представитель КСИР Сардар Наини предупредил, что Тегеран не даст вывезти «ни литра нефти» через пролив, пока агрессия США и Израиля продолжается. Он отметил, что «руки Ирана теперь развязаны для расширения войны».

Ормузский пролив — это стратегический важная морская артерия, соединяющая Персидский залив с Индийским океаном, через которую на мировой рынок поступает около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ). После начала войны США и Израиля против Ирана Тегеран пригрозил заблокировать движение по проливу для «вражеских государств». При этом сам Иран является одним из ключевых экспортеров нефти, использующих этот маршрут.

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