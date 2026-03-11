The Telegraph: Иранские курды готовы вступить в бой 19 11.03.2026, 12:19

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У них есть тысячи бойцов, готовых начать операцию.

Конфликт между Ираном и союзниками США и Израилем может перерасти в более масштабное противостояние с участием других мировых держав, предупреждают аналитики. По их мнению, дальнейшая эскалация способна втянуть в кризис Россия и Китай, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп заявил, что война может вскоре завершиться. Однако глава аналитической организации Armed Conflict Location & Event Data Project Клиона Рэйли предупреждает, что ситуация все еще крайне опасна. По ее словам, при текущем уровне напряженности существует риск расширения конфликта за пределы региона.

Аналитики отмечают, что интенсивность боевых действий высока, однако число жертв пока ниже ожидаемого уровня для столь масштабных военных операций.

Параллельно растет активность вооруженных группировок в приграничных районах. По данным журналистов, на иракской стороне границы с Ираном представители иранских курдских организаций заявляют о готовности вступить в боевые действия. По их словам, у них есть тысячи бойцов, готовых начать операцию против властей в Тегеране, если получат поддержку извне.

Курдские лидеры утверждают, что без наземных союзников свергнуть руководство Ирана будет крайне сложно. При этом позиция Вашингтона по использованию подобных сил неоднозначна. Ранее Трамп высказывался по этому вопросу противоречиво.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие конфликта будет зависеть от того, удастся ли ограничить его региональными рамками или он постепенно превратится в более широкое геополитическое противостояние.

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