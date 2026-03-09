Трамп: Война с Ираном почти закончена 16 9.03.2026, 23:16

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По словам президента США, боевые действия «далеко опережают график».

Президент США Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу CBS, и среди прочего сказал, что «война очень близка к концу, более‑менее».

По словам президента США, боевые действия «далеко опережают график». Ранее в Белом доме предполагали, что война может продлиться более месяца.

Трамп заявил, что у Ирана нет «ни флота, ни связи, у них нет военно‑воздушных сил», а ракет осталась «россыпь».

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