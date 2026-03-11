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Белорусский лыжник завоевал серебро Паралимпиады

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  • 11.03.2026, 14:32
  • 1,798
Белорусский лыжник завоевал серебро Паралимпиады
Роман Свириденко
Фото: Getty Images

Днем ранее он взял золото.

Белорусский паралимпиец Роман Свириденко завоевал серебряную медаль в лыжной гонке на 10 км на Паралимпийских играх, проходящих в Италии.

Спортсмен выступает в классе LW2 — LW9 (стоячие атлеты с поражениями конечностей). Напомним, что вчера Свириденко уже выиграл золото в лыжном спринте.

Всего на Паралимпиаде-2026 Беларусь представляют четыре спортсмена, и все они выступают в соревнованиях по лыжным гонкам.

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