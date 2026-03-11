Роберт Де Ниро однажды резко отчитал актрису Джульетт Льюис

Роберт Де Ниро однажды резко отчитал актрису Джульетт Льюис1
- 11.03.2026, 15:51
- 4,392
Теперь она называет это событие «важным профессиональным уроком».
Американская актриса Джульетт Льюис рассказала историю о том, как на съемках фильма «Мыс страха» ее резко одернул легендарный актер Роберт Де Ниро. По словам Льюис, этот момент стал для нее важным профессиональным уроком, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Историю актриса вспомнила в социальных сетях, поздравляя Де Ниро с днем рождения. По ее словам, во время съемок он похвалил ее работу, в том числе роль в фильме «Прирожденные убийцы». Однако тогда молодая актриса ответила, что большую часть сцен якобы придумала сама, импровизируя.
Реакция Де Ниро была жесткой. Актер серьезно сказал, что никогда нельзя проявлять неуважение к сценаристам и режиссерам. Льюис вспоминает, что этот разговор стал для нее важным уроком и заставил по-другому взглянуть на работу в киноиндустрии.
Фильм «Мыс страха», снятый режиссером Мартин Скорсезе, стал одним из заметных проектов начала 1990-х. В картине Де Ниро сыграл опасного преступника Макса Кейди, который терроризирует семью героев.
Позднее Льюис получила широкую известность благодаря роли в фильме «Прирожденные убийцы», снятом режиссером Оливером Стоуном по идее Квентина Тарантино.
По словам актрисы, после разговора с Де Ниро она больше никогда не позволяла себе подобных высказываний и научилась уважать вклад всей съемочной команды.