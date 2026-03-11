Водителей автобусов в Гомеле заставили оплачивать проезд в общественном транспорте

Водителей автобусов в Гомеле заставили оплачивать проезд в общественном транспорте9
- 11.03.2026, 18:46
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Их нет в перечне льготников.
Водителей «Гомельоблавтотранса» заставили оплачивать проезд, хотя все время они ездили как пассажиры бесплатно, пишет «Флагшток».
Как объяснили в среде транспортников, раньше в Гомеле водители общественного транспорта в качестве пассажиров ездили бесплатно как в городском, так и в пригородном общественном транспорте. Такое право им предоставляли при предъявлении служебного удостоверения.
Но с недавнего времени контролеры «Гомельоблпассажиртранса» стали штрафовать водителей за неоплаченный проезд: мол, не имеете права. Мотивацией было то, что в перечне льготников нет водителей общественного транспорта.
Однако как таковой льготы у водителей никогда и не было — право на бесплатный проезд им давали, можно сказать, из соображений корпоративной этики да и логики. Сейчас же стали соблюдать «букву закона», решив, что это важнее.
«Но это абсурд — продавать талоны и самим же их использовать, чтобы добраться до работы», — считает собеседник.