Почему звезды Голливуда уходят из кино 6 11.03.2026, 19:05

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За блеском актерской профессии часто скрываются сложные личные решения.

Многие знаменитости добровольно покидают Голливуд, чтобы жить спокойной жизнью, растить детей или заниматься другими делами. Однако нередко причиной ухода становятся личные трагедии, давление индустрии или разочарование в профессии, пишет Buzzfeed (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких примеров стал актер Рик Моранис, известный по фильмам «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей». В конце 1990-х он практически перестал сниматься, чтобы воспитывать детей после смерти жены от рака. Спустя десятилетия актер готовится вернуться на экран.

Другой актер — Брендан Фрейзер — пережил серьезный спад карьеры после того, как заявил о сексуальных домогательствах со стороны бывшего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы. По словам Фрейзера, этот эпизод привел к депрессии и временно отдалил его от киноиндустрии. Позже актер вернулся и в 2023 году получил «Оскар».

Актер Ке Хюи Куан, прославившийся в детстве благодаря фильмам «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Балбесы», покинул актерскую профессию из-за нехватки ролей для азиатских актеров. Спустя почти двадцать лет он вернулся в кино и также получил премию «Оскар».

Иногда уход из индустрии связан с разочарованием. Актриса Лили Собески прекратила сниматься в 2012 году, заявив, что не хочет участвовать в проектах с откровенными сценами. Бывшая звезда канала Nickelodeon Дженнетт Маккарди ушла из актерства из-за давления со стороны семьи и индустрии.

Некоторые бывшие звезды нашли себя в совершенно других сферах. Так, актриса Кэй Панабейкер стала специалистом по уходу за животными в тематическом парке «Дисней», а актер Джефф Коэн, известный по «Балбесам», построил карьеру юриста.

Истории этих знаменитостей показывают, что за блеском Голливуда часто скрываются сложные личные решения, а уход со сцены может стать началом совершенно новой жизни.

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