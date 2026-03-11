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CNN: Россия предоставляет Ирану рекомендации по использованию дронов

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  • 11.03.2026, 19:33
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CNN: Россия предоставляет Ирану рекомендации по использованию дронов

Они основаны на тактике, применявшейся в ходе войны в Украине.

Россия помогает Ирану с тактиками применения беспилотников, испытанными во время войны против Украины, для ударов по целям США и стран Ближнего Востока. Об этом сообщил представитель западной разведки, передает CNN.

По его словам, «шахеды» неожиданно успешно пробили систему противовоздушной обороны стран Персидского залива.

До этого сообщалось, что РФ оказывает Ирану помощь в наведении на цели, но конкретные советы также являются новым уровнем поддержки.

«То, что раньше было общей поддержкой, сейчас вызывает все большее беспокойство, включая стратегии наведения беспилотников, которые Россия применяла в Украине», - сказал разведчик.

Он отказался уточнить детали, но известно, что РФ использовала «Шахеды» против Украины волнами, когда несколько дронов летали вместе и регулярно меняли курс, чтобы уклониться от средств противовоздушной обороны.

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