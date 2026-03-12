АР: Британия стоит на пороге большого исторического перелома 12 12.03.2026, 8:07

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Наследственных аристократов лишают мест в Палате лордов.

Великобритания в этом году лишает наследственных аристократов мест в Палате лордов, завершив более 700-летнюю традицию.

Об этом сообщает АР.

Многовековая традиция Великобритании завершится этой весной: Палата лордов лишит наследственных аристократов их мест в верхней палате парламента. Решение принято после голосования за законопроект, который убирает десятки герцогов, графов и виконтов, которые наследовали право голоса вместе со своими титулами.

Министр правительства Ник Томас-Саймондс назвал это шагом против «архаичного и недемократического принципа», подчеркнув, что парламент должен признавать заслуги и таланты, а не родовые связи. На сегодня Палата лордов насчитывает более 800 членов, из которых примерно каждый десятый - наследственный пэр. Остальные - «пожизненные пэры», назначенные правительством за заслуги.

Процесс реформирования начался еще в 1999 году при премьерстве Тони Блэра, когда большинство наследственных пэров было отстранено, а 92 лицам разрешили временно остаться. Новый законопроект вступит в силу после королевского согласия Карла III, и наследственные лорды покинут свои должности в конце текущей сессии парламента.

Лейбористская партия планирует заменить Палату лордов на более представительную вторую палату, что, по мнению политиков, будет лучше отражать современную демократию Великобритании. Оппозиция отмечает, что наследственные лорды сыграли важную роль в законодательном процессе и внесли значительный вклад в развитие страны в течение семи веков.

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