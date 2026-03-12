«Пусть Лукашенко проводит такой эксперимент на себе» 39 12.03.2026, 15:14

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Неадекватный диктатор хочет превратить белорусские земли в солончак с тяжелыми металлами.

Встречаясь на днях с руководством Нацбанка, Александр Лукашенко не только раздал инструкции о том, как развивать внешнеэкономические связи, но и внезапно поделился способом, как превратить белорусские песчаники в «плодородные земли». Ну, как поделился — предложил провести эксперимент.

Правитель обратил внимание на холмы с песчаными почвами, которые в сельском хозяйстве сложно использовать.

— Я даже подумал: а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать — что получится? Наверное, хуже не будет. То, что будет улучшение для почвы — это точно, — заявил Лукашенко.

Благо, не распорядился тут же повсюду так и сделать, а сказал, что нужно выбрать какое-то «бедное» поле и проверить на одном конкретном участке. И даже вызвался сам понаблюдать за ходом эксперимента. А заодно помечтал о том, что это поможет решить проблему с соляными отвалами вокруг Солигорска.

«Филин» обсудил с предпринимателем, экс-чиновником Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым, принесут ли отходы калийного производства пользу сельскому хозяйству.

— Проблемы с бедными землями в Беларуси действительно есть, их у нас очень много и в основном там выращивают только рожь, потому что это эффективно и менее затратно, — говорит эксперт. — Но давайте разберемся, что такое вообще наши «горы» вокруг Солигорска.

По большому счету, эти отвалы — на 90% натрий хлорид. То есть, простая соль, которую мы используем в еду и чтобы посыпать дороги. Еще есть глинистые отложения, тяжелые металлы и всякое такое. И что с этим делать, нигде пока не придумали.

Допустим, дороги этим составом посыпать не будешь, потому что много глинистых отложений и будет не так эффективно, как обычная соль. В строительстве тоже нельзя использовать — эта соль разъедает металл. Возможно, наши потомки придумают, что с ней делать.

Самые крупные производители калийных удобрений, в Канаде, тоже пока не определились, что делать с отходами. Они эту соль растворяют, заливают обратно в шахты, откуда добывали. А сейчас вообще меняют методику добычи удобрений: сразу на месте размывают горячей водой, и достают из-под земли чистый калий, чтобы вообще не трогать эту соль.

В общем, все экспериментируют, но никто толком пока не знает, что делать с отходами.

— Как никто? Вот Лукашенко знает.

— Он предлагает вносить отходы в землю. Почему это плохо для сельскохозяйственных земель? Потому что если взять песчаники и чуть переборщить этой соли, мы сделаем солончак, и там вообще ничего расти не будет. Соль — сильнейший консервант, который убивает всю микрофлору и растения, ничего там жить не будет.

Единственное, что в его идее хорошо — что он предлагает сначала провести эксперимент на небольшом участке. И раз он говорит «готов понаблюдать», видимо, готов это сделать там, где он живет.

Как Мария Склодовская-Кюри строила эксперименты на себе, а не отправляла какого-то подопытного студента работать с радиоактивными веществами, так и Лукашенко готов поэкспериментировать возле своего дома, мол, давайте, попробуем.

— Он считает, что хуже не будет. А если попробуют и не получится?

— Просто рассыпать ее по полям — не думаю, что так стоит делать. Калия там остался уже мизер, а обычной соли, глинистых отложений и опасных для растений веществ много.

Посмотрим, чем это чревато. Во-первых, как я уже говорил — тем, что просто угробим эту землю, сделаем солончаком, на котором ничего не растет.

Во-вторых, если речь о легкой земле, песчаниках, через которые очень хорошо проходят дождевые воды — эта соль будет попадать в грунтовые воды, в источники, условно, будет и в реках, и в колодцах. И люди, живущие в этой местности, могут лишиться чистой воды.

Если земля не станет солончаком, туда надо побольше внести органики и торфа (не кислого, конечно), доломитовую муку — вполне возможно, получим даже урожай.

Но тут есть еще одна опасность: что в соляных отложениях, оставшихся после добычи калия в Солигорске, повышенная концентрация тяжелых металлов. А они мигрируют в растения, которые будут выращивать на таких землях.

И даже если выращивать травы на корм скоту — значит, что все это попадет в молоко, которое даст корова, а также в мясо. Эти риски надо учитывать, проводя эксперименты.

Почему вообще советы по использованию отходов калийных солей раздает бывший руководитель сельхозпредприятия, а не действующие ученые, представители профильных институтов Академии наук?

По мнению Николая Лысенкова, вполне возможно, что экспериментальный метод предложил правителю Беларуси кто-то из ученых, а тот просто выдал чужую идею за свое рацпредложение:

— Лукашенко часто присваивает себе идеи других людей. Возможно, услышал такой вариант решения проблем с горами соли. Хотя даже для эксперимента везти этот ядовитый балласт к полю, допустим, под Минском (если это будет поле там, где живет Лукашенко) — экономически это вообще невыгодно.

Лично я не хотел бы, чтобы подобные эксперименты ставили возле моего дома или возле дома моих родителей в Столбцовском районе.

Так что лучше пусть уж экспериментирует на себе. А к чему это приведет, сказать сложно — идея может оказаться удачной, но может оказаться и так, что на десятилетия земля станет вообще непригодна для сельского хозяйства.

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