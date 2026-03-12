Украина поразила один из крупнейших пунктов перевалки нефти на юге России 7 12.03.2026, 10:37

4,086

Новые подробности атаки на нефтебазу в Тихорецке.

В ночь на 12 марта украинские беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. В результате налета на территории местной нефтебазы вспыхнул пожар, сообщили в оперативном штабе региона. «Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники», — отметили в оперштабе. Согласно анализу фото очевидцев, который провела Astra, на базе загорелись несколько резервуаров с топливом.

Горящая нефтебаза является частью Тихорецкого нефтяного узла — одного из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он управляется компанией ООО «Тихорецк-Нафта», которая входит в структуру «Транснефти». Непосредственно нефтебаза связана с линейной производственно-диспетчерской станцией «Тихорецкая». В связи с инцидентом местные власти ввели ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге Тихорецк — Белая Глина.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 80 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 30 — над Краснодарским краем и 8 — над Черным морем. Также дроны были замечены в небе над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской областями и оккупированным Крымом.

Ранее «Газпром» сообщил, что 10 и 11 марта были атакованы компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают поставки по «Турецкому» и «Голубому потоку». Все три станции находятся на территории Краснодарского края. В газовой монополии отметили, что атаки были отражены.

2 марта украинские беспилотники ударили по нефтеналивному терминалу «Шесхарис» в порту Новороссийска в Краснодарском крае. Это один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, который имеет стратегическое значение. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны. В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что нефтеналивной терминал задействован в обеспечении группировок вооруженных сил России, ведущих боевые действия в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com