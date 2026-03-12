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В российском Тихорецке масштабный пожар: дроны ударили по нефтебазе

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  • 12.03.2026, 8:39
  • 9,476
В российском Тихорецке масштабный пожар: дроны ударили по нефтебазе
иллюстративное фото

Горит один из крупнейших узлов системы магистральных нефтепроводов России.

Ночью 12 марта в городе Тихорецк Краснодарского края РФ прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Целью атаки беспилотников стала местная нефтебаза.

В результате удара на территории объекта начался масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Еxilenova+.

Подробности атаки

В течение ночи БПЛА атаковали перевалочную нефтебазу «Тихорецкая», которая входит в ОАО «Черномортранснефть» и является одним из крупнейших и стратегически важных узлов системы магистральных нефтепроводов России.

Очевидцы заявили, что в Тихорецком районе «из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы». При этом россияне пожаловались, что слышали не менее 15 сильных взрывов.

Геолокационные данные подтверждают, что пожар зафиксирован непосредственно на территории перевалочной нефтебазы.

В МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что общая площадь пожара на территории перевалочной нефтебазы «Тихорецкая» составляет 150 кв. метров. В тушении пожара принимают участие 83 человека и 26 единиц техники.

Также в сети пишут, что кроме Тихорецка под массированной атакой дронов была Анапа и Витязево. Местные чиновники по состоянию на 6:00 утра не комментировали атаку БПЛА в этих населенных пунктах.

Что известно о нефтебазе

Перевалочная нефтебаза «Тихорецкая» входит в структуру ОАО «Черномортранснефть» (дочернее предприятие «Транснефти»). Его основная задача – прием, хранение и дальнейшая перекачка нефти, идущей из различных регионов в сторону экспортных терминалов на Черном море, в первую очередь в порт Новороссийска,

Общий объем резервуарного парка составляет около 380 тыс. кубометров. К базе подведены железнодорожные пути и автомобильные подъезды, что делает ее мультимодальным перевалочным узлом. Нефтебаза «Тихорецкая» является точкой пересечения нескольких крупных магистралей. Отсюда начинаются важные участки нефтепроводов, например, направление «Тихорецк – Новороссийск».

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