Лукашенко угрожает бизнесменам

Лукашенко угрожает бизнесменам10
- 12.03.2026, 11:57
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Главный коррупционер заявил о «взятках и вымывании денег».
Лукашенко начал угрожать бизнесу во время совещания по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества в стране. Как пишет БелТА, диктатор
«Надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий».
Правитель заявил, что коррупция и вымывание денег — «это лишь часть последствий искусственно созданных цепочек ненужных посредников».
Отметим, журналисты неоднократно обращали внимание на коррупционные схемы, связанные с семьей Лукашенко.