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Лукашенко угрожает бизнесменам

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  • 12.03.2026, 11:57
  • 10,916
Лукашенко угрожает бизнесменам

Главный коррупционер заявил о «взятках и вымывании денег».

Лукашенко начал угрожать бизнесу во время совещания по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества в стране. Как пишет БелТА, диктатор

«Надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий».

Правитель заявил, что коррупция и вымывание денег — «это лишь часть последствий искусственно созданных цепочек ненужных посредников».

Отметим, журналисты неоднократно обращали внимание на коррупционные схемы, связанные с семьей Лукашенко.

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