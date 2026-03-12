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«Ищут, откуда готовилось нападение»

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  • 12.03.2026, 12:43
  • 5,528
«Ищут, откуда готовилось нападение»

Минчане переполошились из-за вертолета, который ночью кружил над городом.

В ночь с 11 на 12 марта жители некоторых микрорайонов Минска пожаловались на шум вертолета, который долгое время кружили над городом. По словам горожан, гул был настолько заметным, что многим не удалось нормально уснуть.

Пользователи соцсети Threads, как заметил сайт Charter97.org, бурно обсуждали эту тему.

«Каждый год одни и те же вопросы», — написала пользовательница под ником svetlanalbl.

Другие относились к ситуации с иронией.

«И не говорите. Паника: ай-ай, летает вертолёт — что делать», — прокомментировала pisarevi4kurateva.

В комментариях звучали и шуточные предположения о причинах ночных полётов.

«Ищут, откуда может быть превентивное нападение», — написал пользователь shenkevicanna.

«Ищут нефть и алмазы», — добавил vainblat.volf.

Ранее сообщалось, что минские тепловые сети с помощью вертолета МЧС проведут аэросъемку теплотрасс для выявления неисправностей.

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