Один из крупнейших нефтяных узлов на юге России поразили дроны СБУ 3 12.03.2026, 13:17

4,194

Российские власти подтвердили факт атаки.

В ночь на 12 марта дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Тихорецк» в Краснодарском крае. Это один из крупнейших нефтяных узлов на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, удар по объекту нанесли беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ.

В результате атаки возник масштабный пожар: на видео видно несколько источников возгорания, предположительно горят резервуары с топливом.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти в регионе, где расположены крупная нефтебаза и терминал. Объект играет важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов, в частности поставке в порт Новороссийск.

Российские власти подтвердили факт атаки и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

По информации источников, в начале марта СБУ совместно с Силами обороны уже проводила успешные удары по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

Сегодняшнее поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является основным каналом поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало значительным ударом по логистике России.

«Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну», - отметил информированный источник в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com