Полина Шарендо-Панасюк призвала усилить давление на режим Лукашенко 6 12.03.2026, 13:27

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Полина Шарендо-Панасюк

Это поможет освободить всех узников совести.

Политзаключенные в Беларуси — это не внутренняя проблема страны, а преступление против человечности, совершаемое в центре Европы. Об этом во время сайд-ивента на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 11 марта заявила бывшая узница совести Полина Шарендо-Панасюк. Сайт Charter97.org приводит текст ее выступления:

— Режим Лукашенко уже более 30 лет узурпирует власть с помощью страха, террора и репрессий. Но жить под диктатурой — не значит смириться с ней.

Репрессии режима затрагивают не только одного человека, они обрушиваются на всю его семью. Когда человека хватают, он фактически исчезает. Есть случаи, что родные неделями, а иногда и месяцами, не знают, где удерживают их близких. Режим преследует не только политзаключенного, а и всех, кто пытается ему помочь.

В Беларуси действует Декрет №18, который позволяет практически любую семью объявить находящейся в социально опасном положении и изъять детей. Этот же декрет служит и основой рабского труда в колониях.

В Беларуси нет судов. Там, где должен быть закон, работает просто конвейер расправы. По политическим делам не существует независимой экспертизы. Адвокаты запуганы, лишены самостоятельности или просто устраняются из процесса. Судьи оформляют заранее принятые решения.

Одним из проявлений террора против политзаключенных стала статья 411 (злостное неповиновение администрации колонии). На практике это означает следующее: политзаключенного можно снова и снова судить, добавляя новый срок, не выпуская за ворота колонии ни на секунду. Ко мне применили ее три раза. Я хочу призвать экспертов, мировое сообщество оказывать давление на режим Лукашенко с целью отменить эту статью. Аналогов статьи, которая позволяет продлевать заключение до бесконечности, в цивилизованном мире нет.

Надо требовать немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных и их полной правовой реабилитации.

Политзаключенные в Беларуси — это не внутренняя проблема страны, а преступление против человечности, совершаемое в центре Европы в 21-ом веке. Если мир действительно хочет помочь белорусским политзаключенным, нельзя ограничиваться только выражением сочувствия, а нужно действовать. Давление на режим должно усиливаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены.

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