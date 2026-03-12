МУС начал расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко 54 12.03.2026, 17:16

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Диктатора могут объявить в международный розыск.

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) открыла расследование о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных режимом Лукашенко, говориться на официальном портале МУС (перевод — сайт Charter97.org).

После детального юридического и фактического анализа ситуации в Беларуси прокуратура решила начать расследование, установив наличие разумных оснований полагать, что преступления были совершены.

Проверка началась 30 сентября 2024 года после обращения Литвы, которая просила расследовать предполагаемые преступления против человечности со стороны властей Беларуси. Хотя Беларусь не является участником Римского статута, часть действий, по мнению заявителя, происходила на территории Литвы.

Прокуратура МУС считает, что есть основания полагать, что депортации и другие принудительные действия были направлены против противников белорусского правительства и совершались государственными органами страны. Предполагается, что такие действия могли быть одобрены на высшем уровне власти.

Одним из важных аспектов — это выдавливание белорусов под страхом незаконного уголовного преследования за пределы страны. По разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек вынужденно покинули РБ после событий 2020 года.

Государства-участники Международного уголовного суда, включая Литву, уведомлены о принятом решении.

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