Украина и Румыния будут совместно производить дроны
- 12.03.2026, 23:38
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БПЛА будут производить на румынской территории.
Страны подписали соглашение о совместном производстве дронов. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
По словам румынского лидера, во время переговоров стороны подробно обсудили вопросы войны в Украине и дальнейшую помощь Киеву.
«В документе, а также в разговорах, которые у нас были, мы говорили о войне в Украине и о продолжении поддержки, которую Румыния оказывает Украине. Мы говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере», – сказал Дан.
Он сообщил, что одним из подписанных документов стало соглашение о совместном производстве беспилотников.
«Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии», – отметил президент.
Кроме того, стороны подтвердили поддержку Украины на международном уровне.
«Мы практически подтвердили нашу дипломатическую поддержку во всех форматах, где мы можем это делать – в рамках Европейского Союза, НАТО и других международных платформ», – добавил Дан.