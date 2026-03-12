Украина и Румыния будут совместно производить дроны 12.03.2026, 23:38

1,948

БПЛА будут производить на румынской территории.

Страны подписали соглашение о совместном производстве дронов. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам румынского лидера, во время переговоров стороны подробно обсудили вопросы войны в Украине и дальнейшую помощь Киеву.

«В документе, а также в разговорах, которые у нас были, мы говорили о войне в Украине и о продолжении поддержки, которую Румыния оказывает Украине. Мы говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере», – сказал Дан.

Он сообщил, что одним из подписанных документов стало соглашение о совместном производстве беспилотников.

«Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии», – отметил президент.

Кроме того, стороны подтвердили поддержку Украины на международном уровне.

«Мы практически подтвердили нашу дипломатическую поддержку во всех форматах, где мы можем это делать – в рамках Европейского Союза, НАТО и других международных платформ», – добавил Дан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com