закрыть
17 июня 2026, среда, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вольфович заявил, что Литва и Польша подняли в воздух самолеты

5
  • 12.03.2026, 18:19
  • 4,164
Вольфович заявил, что Литва и Польша подняли в воздух самолеты
Александр Вольфович

Якобы из-за военных учений в Беларуси.

Внезапная проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается почти два месяца. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович рассказал об ее особенностях. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Вчера начался очередной этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение, то есть защищать воздушное пространство нашей страны», — рассказал Государственный секретарь Совета Безопасности.

Поляки и литовцы, по словам Вольфовича, подняли в воздух самолеты.

Стоит отметить, что ни в литовских, ни в польских СМИ об этом нет никакой информации.

Сегодня продолжается проверка ВВС и войск ПВО. Этот этап касается практических стрельб.

Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США (венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич