Вольфович заявил, что Литва и Польша подняли в воздух самолеты

Вольфович заявил, что Литва и Польша подняли в воздух самолеты5
- 12.03.2026, 18:19
- 4,164
Якобы из-за военных учений в Беларуси.
Внезапная проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается почти два месяца. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович рассказал об ее особенностях. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.
«Вчера начался очередной этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение, то есть защищать воздушное пространство нашей страны», — рассказал Государственный секретарь Совета Безопасности.
Поляки и литовцы, по словам Вольфовича, подняли в воздух самолеты.
Стоит отметить, что ни в литовских, ни в польских СМИ об этом нет никакой информации.
Сегодня продолжается проверка ВВС и войск ПВО. Этот этап касается практических стрельб.
Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США (венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.