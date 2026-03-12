Вольфович заявил, что Литва и Польша подняли в воздух самолеты 5 12.03.2026, 18:19

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Александр Вольфович

Якобы из-за военных учений в Беларуси.

Внезапная проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается почти два месяца. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович рассказал об ее особенностях. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Вчера начался очередной этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение, то есть защищать воздушное пространство нашей страны», — рассказал Государственный секретарь Совета Безопасности.

Поляки и литовцы, по словам Вольфовича, подняли в воздух самолеты.

Стоит отметить, что ни в литовских, ни в польских СМИ об этом нет никакой информации.

Сегодня продолжается проверка ВВС и войск ПВО. Этот этап касается практических стрельб.

Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США (венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.

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