20 мая 2026, среда, 15:39
Витебских десантников перебросили на границу с Украиной

14
  • 12.02.2026, 15:03
  • 9,874
В «рамках проверки».

В рамках проверки боеготовности военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады совершили марш-бросок, преодолев более 360 км. Об этом сообщает БелТА. Они были переброшены из Витебской области «в юго-восточный регион».

Отметим, в издании Forbes вышла статья, где отмечается: действия режима Лукашенко на белорусско-украинской границе стали причиной перевода Вооруженных сил Украины в состояние повышенной готовности, а уровень военной напряженности на северном направлении продолжает расти.

Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.

