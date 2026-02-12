Витебских десантников перебросили на границу с Украиной

Витебских десантников перебросили на границу с Украиной14
- 12.02.2026, 15:03
В «рамках проверки».
В рамках проверки боеготовности военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады совершили марш-бросок, преодолев более 360 км. Об этом сообщает БелТА. Они были переброшены из Витебской области «в юго-восточный регион».
Отметим, в издании Forbes вышла статья, где отмечается: действия режима Лукашенко на белорусско-украинской границе стали причиной перевода Вооруженных сил Украины в состояние повышенной готовности, а уровень военной напряженности на северном направлении продолжает расти.
Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.