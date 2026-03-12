Саудовский нефтяной гигант хочет купить украинские дроны 3 12.03.2026, 20:27

3,110

Для защиты месторождений от иранских атак.

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, обсуждает с двумя украинскими компаниями закупку беспилотников для защиты месторождений от иранских атак, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры идут со SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики, способные нейтрализовать беспилотники противника, тараня их или взрываясь рядом.

По словам собеседников, украинские разработки интересуют не только Saudi Aramco: власти королевства также обсуждают с Украиной возможные поставки БПЛА и ведут переговоры с украинской Phantom Defense, которая производит средства радиоэлектронной борьбы.

Источники отмечают, что Aramco хочет получить такие системы быстрее, чем саудовское правительство и другие страны региона, включая Катар.

Переговоры идут в связи с серией ударов Ирана по странам Персидского залива, под атаки попадают в том числе энергетические объекты. В частности, по словам источника WSJ, 7 марта дрон, предположительно, иранский, атаковал месторождение Берри вблизи саудовского города Эль-Джубайль. Под ударом также оказывались НПЗ Ras Tanura и другие объекты Saudi Aramco, а также энергетические объекты в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты будут обучать военных из стран Ближнего Востока противодействию воздушным атакам, а также заявил об отправке дронов-перехватчиков и экспертов по БПЛА на защиту американских баз в Иордании. По словам Зеленского, Вашингтон запросил у Киева помощь в защите от иранских дронов в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com