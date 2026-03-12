Полина Шарендо-Панасюк рассказала о конфликте с лукашисткой в ООН 6 12.03.2026, 22:20

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Активистка довела сотрудницу МИД до истерики напоминанием о политзаключенных.

Вечером 12 марта стало известно, что во время 61-й сессии Совета ООН по правам человека произошел конфликт между бывшей белорусской политзаключенной Полиной Шарендой-Панасюк и сотрудницей МИД Ларисой Бельской. Эта дипломатка вырвала из рук женщины портреты двух белорусских политзаключенных. Полина Шарендо-Панасюк прокомментировала произошедшее «Радыё Свабода».

Лариса Бельская на сессии представляла официальный Минск, Полина Шарендо-Панасюк участвовала в ее работе как одна из делегаток от белорусских демократических сил. По словам бывшей политзаключенной, подойдя к Бельской с портретами политзаключенных белорусок, она хотела продемонстрировать, что на самом деле происходит в стране в объявленный властями Год женщины:

«Это была моя сознательная акция. Ее (Ларису Бельскую. — Прим. ред.) нельзя назвать представительницей Беларуси. Потому что она не представляет белорусов. А представляет преступную группировку, которая тотально нарушает права человека. И мне непонятно, почему она представляет Беларусь в ООН, организации, защищающей права человека».

Портреты политзаключенных Ольги Майоровой и Елены Лазарчик Полина Шарендо-Панасюк взяла с собой, так как они обе были осуждены по статье 411 Уголовного кодекса Беларуси о неповиновении администрации колонии. Она называет их символами пыток женщин в Беларуси.

«Мы увидели, какая была реакция. Она со злостью вырвала эти портреты. Угрожала вызвать на меня полицию. Просто в зале заседаний. Продолжения конфликт не имел. Я осталась в зале на сессии. Это были слушания группы экспертов, которые представили доклад о пытках в Беларуси. О продолжающихся репрессиях. Были выступления делегатов разных стран. В том числе и выступление Ларисы Бельской, который содержал набор штампов. Про то, что в Беларуси все хорошо», — рассказала активистка.

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