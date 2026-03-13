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В Грузии задержали белорусов во время рейда против нелегальной миграции

  • 13.03.2026, 1:34
  • 4,182
В Грузии задержали белорусов во время рейда против нелегальной миграции

Их могут выдворить из страны.

В Грузии по итогам очередного рейда против нелегальных мигрантов задержали 31 человека — граждан Индии, Турции, Узбекистана, Кении, Пакистана, Китая, Беларуси и Казахстана.

«Сотрудники Департамента миграции проверили конкретные локации для выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований», — сообщали в МВД.

На кадрах с мест задержаний — объекты питания и сумки курьеров.

Иностранцев доставили в центр временного размещения Департамента миграции и начали процедуры по выдворению из страны.

Ранее МВД Грузии сообщало о 74 выдворенных из страны иностранцах, среди которых были белорусы.

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