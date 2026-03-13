Ученые создали робота-дельфина 13.03.2026, 12:35

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Новая разработка заменит людей в зоне бедствия.

В Австралии придумали, как сделать уборку нефтяных пятен более безопасной и быстрой. Инженеры из Мельбурнского королевского технологического университета создали маленького робота, который плавает по воде и собирает разлитую нефть. Своей формой он напоминает дельфина, а принцип его работы инженеры подсмотрели у морских ежей. Исследование опубликовали в журнале Small.

Разливы нефти до сих пор остаются одной из самых страшных экологических катастроф. Они губят рыбу и птиц, отравляют береговую линию на годы вперед, а на ликвидацию последствий уходят миллиарды долларов и тонны химикатов. Австралийские ученые решили, что справляться с бедой должны не люди в защитных костюмах, а роботы-помощники.

Электронный дельфин помещается в руке — он размером примерно с кроссовок. Устройством управляют дистанционно, поэтому человеку не нужно подходить к ядовитому пятну. Робот подплывает к месту разлива, и в дело вступает его главная деталь — особый фильтр, установленный в передней части корпуса.

Этот фильтр покрыт специальным составом, который отталкивает воду, но мгновенно впитывает нефть. Благодаря этому робот не тратит время на разделение жидкостей, а сразу закачивает нефть во внутренний бак. Во время испытаний мини-робот собирал около двух миллилитров вещества в минуту, и чистота собранного материала превышала 95%.

Сам состав для фильтра ученые подсмотрели у природы. Под электронным микроскопом видно, что покрытие усеяно крошечными шипами. Они очень похожи на иголки морского ежа. Эти шипы удерживают микроскопические пузырьки воздуха. Вода скатывается с такой поверхности, а вот масло или нефть, наоборот, задерживаются и впитываются. Материал можно использовать много раз, и он не вредит природе, в отличие от агрессивной химии, которую применяют сейчас.

Ведущий исследователь доктор Атаур Рахман говорит, что их цель — убрать людей из опасной зоны.

«Разливы нефти наносят огромный ущерб и экономике, и окружающей среде, — объясняет ученый. — Мы хотели создать систему, которую можно быстро забросить в опасное место и точно навести на пятно, не рискуя жизнями спасателей».

Сейчас робот работает от аккумулятора около 15 минут, но это только первая версия. В будущем инженеры планируют выпустить полноценного робота размером с настоящего дельфина. Он сможет автономно выходить на задание, собирать нефть, возвращаться на базу, сливать бак и снова отправляться на уборку. И так до тех пор, пока море не станет чистым.

У создателей робота есть и личная причина довести проект до конца. Доктор Сурья Канта Гадей, который руководил разработкой материалов, признался, что идея пришла к нему еще в детстве в Индии.

«Я своими глазами видел, как разливы нефти убивают морских черепах и другую живность, — рассказывает ученый. — Это засело у меня в душе. Когда я начал работать над диссертацией, я точно знал, что хочу создать устройство, которое позволит спасателям действовать быстрее и убережет животных от гибели».

Сейчас команда ищет промышленных партнеров, чтобы провести полноценные испытания в море и запустить робота в производство.

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