В Axios назвали дату, до которой Трамп настроен продолжать войну с Ираном 5 13.03.2026, 15:17

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Президент США полон энтузиазма.

Никто – ни лидеры других стран, не советники самого Дональда Трампа – не понимают, чего он хочет от войны в Иране и когда намерен ее завершить.

Иллюстрацией противоречащих друг другу заявлений американского президента может служить его речь в Кентукки на митинге сторонников в среду, когда он сказал: «Никогда не следует слишком рано объявлять о победе. Мы победили. В первый же час все было кончено». США «практически разрушили Иран», добавил Трамп, но через несколько минут заявил: «Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Нам нужно закончить наше дело».

Президент «полон энтузиазма» вести войну еще как минимум 3-4 недели, прежде чем принимать решение о ее окончании или продолжении, рассказал Axios человек, общавшийся с Трампом во вторник вечером. По его словам, на этом этапе войска США будут прежде всего пытаться ослабить Корпус стражей исламской революции настолько, чтобы стало возможным внутреннее восстание. «Сейчас они еще не достаточно слабы, но через три-четыре недели будут», — сказал источник. Израильские чиновники рассказали Axios, что, по их ощущениям, Трамп не планирует заканчивать войну в ближайшие 2-3 недели; но они учитывают вероятность того, что он может внезапно остановиться, если решит, что достиг своих целей.

«Президент США должен будет прояснить как свои конечные цели, так и темп, в котором он намерен проводить операцию», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после беседы лидеров стран «большой семерки» в среду. По словам двух людей, знакомых с ее содержанием, объяснения Трампа были «неоднозначными и уклончивыми»: некоторые участники по итогам встречи решили, что он хочет закончить войну, другие пришли к прямо противоположному выводу.

В администрации развернулась «борьба за ухо Трампа», пишет Reuters по результатам бесед с советником президента и людьми, знакомыми с ходом обсуждений войны против Ирана. Есть три основные фракции:

Экономические советники и чиновники, в том числе из Министерства финансов и Национального экономического совета, предупреждают, что рост цен на топливо может быстро подорвать даже ту поддержку войны среди населения, которая пока есть. Политические советники, включая главу администрации Сьюзи Уайлз, указывают на негативные политические последствия, особенно в преддверие ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс (в том числе от того же роста цен на топливо), призывают Трампа дать узкое определение победы и указать, что операция почти завершена.

«Ястребы», включая ряд сенаторов-республиканцев и медийных фигур, призывают продолжать военное давление на Иран. По их мнению, нужно помешать Тегерану получить ядерное оружие и дать решительный ответ на удары по американским базам и перекрытие Ормузского пролива.

Представители популистской базы Трампа, включая ультраправого активиста и стратега Стива Бэннона и телеведущего Такера Карлсона, требуют от президента и его ближайших помощников не втягиваться в очередной длительный конфликт на Ближнем Востоке.

Трампу приходится пытаться удовлетворить интересы всех, говорит советник президента: «Он позволяет ястребам верить, что кампания продолжается, хочет, чтобы рынки верили, будто война может скоро закончиться, а его база верила, что эскалация будет ограниченной».

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