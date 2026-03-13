Белорусский баскетбол возглавил гандболист, руководивший теннисом

Белорусский баскетбол возглавил гандболист, руководивший теннисом6
- 13.03.2026, 16:14
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Рыженкова сняли.
Министр иностранных дел Максим Рыженков снят с должности главы Белорусской федерации баскетбола, сообщают госСМИ. БФБ возглавил гандболист Сергей Рутенко, ранее руководивший Белорусской теннисной федерацией.
Выборам нового председателя предшествовал отчет о работе Рыженкова, возглавлявшего федерацию с 2014 года. После доклада глава МИД освободил должность в БФБ, призвав присутствующих проголосовать за Рутенко. Те единогласно поддержали кандидатуру бывшего гандболиста, ранее работавшего в качестве председателя Белорусской федерации тенниса.