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Белорусский баскетбол возглавил гандболист, руководивший теннисом

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  • 13.03.2026, 16:14
  • 3,508
Белорусский баскетбол возглавил гандболист, руководивший теннисом
Сергей Рутенко

Рыженкова сняли.

Министр иностранных дел Максим Рыженков снят с должности главы Белорусской федерации баскетбола, сообщают госСМИ. БФБ возглавил гандболист Сергей Рутенко, ранее руководивший Белорусской теннисной федерацией.

Выборам нового председателя предшествовал отчет о работе Рыженкова, возглавлявшего федерацию с 2014 года. После доклада глава МИД освободил должность в БФБ, призвав присутствующих проголосовать за Рутенко. Те единогласно поддержали кандидатуру бывшего гандболиста, ранее работавшего в качестве председателя Белорусской федерации тенниса.

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