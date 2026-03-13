Объем налички в Беларуси вырос до рекордных размеров 6 13.03.2026, 19:15

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Белорусы не доверяют банкам.

На 1 марта 2026 года объем наличных денег в Беларуси превысил историческую отметку – 15 млрд. Если быть точнее, то сумма дошла до 15,046 млрд и выросла на 482 млн, говорится в статистике Нацбанка.

Рекорд примечателен еще и тем, что в феврале показатель вырос только на 83 млн, а здесь почти в шесть раз больше.

Также увеличился и объем широкой денежной массы – до 102,865 млрд. Это близко, но еще не рекорд. В январе 2026 года показатель превысил 103 млрд.

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