Объем налички в Беларуси вырос до рекордных размеров

Объем налички в Беларуси вырос до рекордных размеров6
- 13.03.2026, 19:15
- 3,326
Белорусы не доверяют банкам.
На 1 марта 2026 года объем наличных денег в Беларуси превысил историческую отметку – 15 млрд. Если быть точнее, то сумма дошла до 15,046 млрд и выросла на 482 млн, говорится в статистике Нацбанка.
Рекорд примечателен еще и тем, что в феврале показатель вырос только на 83 млн, а здесь почти в шесть раз больше.
Также увеличился и объем широкой денежной массы – до 102,865 млрд. Это близко, но еще не рекорд. В январе 2026 года показатель превысил 103 млрд.