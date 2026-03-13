FT: В ЕС обсуждают с Ираном разблокировку Ормузского пролива 3 13.03.2026, 23:54

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Франция и Италия хотят договориться о безопасном проходе судов.

Несколько европейских стран ведут с Тегераном предварительные переговоры о заключении соглашения, которое гарантировало бы безопасный проход их судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила в пятницу, 13 марта, британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, цель которых - возобновить поставки энергоносителей из Персидского залива.

По словам двух неназванных чиновников, в переговорах участвует Франция. Один из них отметил, что Италия тоже пыталась начать обсуждение с Тегераном по этому вопросу. При этом оба собеседника подчеркнули, что нет никаких гарантий, что переговоры продвинутся или что Иран вообще готов обсуждать эту тему.

Правительство Италии в тот же день опровергло информацию о начавшихся переговорах с Ираном. Никаких «двусторонних переговоров или прямых контактов с Ираном по вопросу обеспечения прохода итальянских судов через Ормузский пролив» не велось, сообщили источники агентства dpa, близкие к офису премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Источники в итальянском МИДе указали, что в ходе дипломатических контактов стремятся «создать условия для общей военной деэскалации, но никаких закулисных переговоров, направленных на сохранение только некоторых торговых судов за счет других, не ведется».

Елисейский дворец на запрос dpa о комментарии не ответил. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что Париж готов участвовать в сопровождении судов, если конфликт утихнет.

Опасения роста цен на энергоносители из-за блокировки пролива

Европейские правительства беспокоятся, что перебои поставок из-за длительной блокировки Ормузского пролива могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители для предприятий и домохозяйств, усугубить экономические проблемы континента и увеличить бремя для национальных бюджетов, отмечает FT.

Ранее Италия, Франция и Греция разместили свои военные корабли в Красном море в рамках военно-морской миссии Евросоюза Aspides. Однако пока ни один европейский флот, по словам источников издания, не готов сопровождать суда через пролив из-за опасений эскалации конфликта.

Внутри Евросоюза нет единства по вопросу переговоров с Ираном

Как сообщил один из чиновников, ряд европейских стран выступили против попыток наладить диалог с Ираном. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. «Некоторые считают, что нам нужно поговорить с иранцами. Но у [стран ЕС] на этот счет совершенно разные взгляды, что усложняет ситуацию», - отметил собеседник.

По словам британских чиновников, Великобритания не ведет прямых переговоров с Ираном о доступе к проливу. Но глава МИД Иветт Купер обсуждает вопросы обеспечения бесперебойных поставок нефти со странами Персидского залива.

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