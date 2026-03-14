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Джереми Айронс: Мне нужно было оплатить замок

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  • 14.03.2026, 15:59
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Джереми Айронс: Мне нужно было оплатить замок
Фото: Far Out Magazine

Оскароносный актер согласился на странную роль, чтобы закрыть долги.

Обладатель «Оскара» Джереми Айронс однажды снялся в одном из самых неудачных фильмов своей карьеры — и позже откровенно признался, что сделал это ради денег на содержание замка, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В конце 1990-х Айронс приобрел исторический замок «Килкоу» XV века в ирландском графстве Корк. Здание обошлось актеру примерно в 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 200 000 долларов США), однако на реставрацию и содержание ушло в восемь раз больше. Покупка серьезно ударила по его финансам.

Именно тогда актер согласился сыграть злого мага Профиона в фэнтези-фильме «Подземелья и драконы». Картина 2000 года провалилась в прокате, получила разгромные отзывы критиков и даже была номинирована на несколько антипремий за худшее кино года. Айронс также оказался среди номинантов за худшую роль второго плана.

Позже актер честно объяснил причины своего участия в проекте. Когда журналисты спросили, почему он снялся в столь слабом фильме, Айронс ответил без дипломатии: «Вы шутите? Я только что купил замок — его нужно было как-то оплатить».

Сам актер начинал карьеру в театре и известен ролями в серьезных драматических проектах и озвучиванием злодея Шрама в мультфильме «Король Лев». Однако история с «Подземельями и драконами» стала одним из самых необычных эпизодов его карьеры.

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