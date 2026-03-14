Военная операция против Ирана: коалиция США и Израиля за две недели уничтожила 15 тысяч целей 14.03.2026, 17:52

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Запасы ракет и дронов у иранского режима сократились на 90%.

Свыше 15 тысяч объектов в Иране были поражены совместными силами

США и Израиля с начала операции против Тегерана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает ABC News.

По его словам, запасы ракет и дронов у иранского режима сократились примерно на 90%. При этом Соединенные Штаты продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке: в регион направляют дополнительные силы морской пехоты, до 2,5 тысяч человек, а также военные корабли.

Каких результатов удалось добиться за время военной кампании, анализировали журналисты FREEДОМ.

За две недели военной операции против Ирана США израсходовали запасы критически важных ракет, которые были рассчитаны на годы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника. В первую очередь речь идет о ракетах большой дальности Tomahawk («Томагавк»).

Только за первые 100 часов боевых действий, как уточняет Центр международных и стратегических исследований США, американские вооруженные силы использовали 168 таких боеприпасов. Но, по мнению главы Белого дома, такие расходы целесообразны. Как пишет Axios, в телефонном разговоре с лидерами «Большой семерки» Дональд Трамп сказал, что иранский режим аятолл вот-вот капитулирует.

- Я избавился от раковой опухоли, которая угрожала нам всем. Никто не знает, кто является лидером, поэтому нет никого, кто мог бы объявить о капитуляции, — сказал Трамп.

Трамп убежден, что Вашингтон уже одержал победу над противником, однако операция еще не завершена. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США и Израиль нанесли удары по более чем 15 тысячам целей в Иране с начала своей совместной военной кампании. Среди них — пусковые установки для баллистических ракет, системы ПВО, объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Американская сторона также заявляет, что повреждено или уничтожено более 50 иранских судов. Как первые успехи операции аналитики также отмечают снижение количества запускаемых Ираном ракет против американских баз в регионе и их союзников. Если в первый день операции, 28 февраля, Иран использовал около 350 ракет и свыше 800 БпЛА, то сейчас речь идет о десятках запускаемых дронов и ракет вместе за день.

«Пока мы принимаем решительные меры, чтобы остановить угрозу, исходящую от террористического режима в Иране, с помощью операции «Эпическая ярость». Разве это не отличное название? Оно хорошее только в том случае, если ты победишь… Знаете, никогда не хочется говорить об этом слишком рано, но мы победили. Мы победили уже в первый час, все было решено», — заявил Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Одна из главных задач операции против Ирана — ликвидация высшего военно-политического руководства страны. И уже в первый день удалось этого достичь. Вследствие авиаудара был поражен верховный лидер Ирана Али Хаменеи, являющийся фактически главой государства, без одобрения которого не принималось ни одно ключевое решение.

Однако Тегеран уже объявил о преемнике, им стал его сын Моджтаба Хаменеи. Одновременно с этим, как сообщает CNN, впервые за две недели операции перед журналистами выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и пригрозил новому лидеру иранского режима.

- Мы убили предыдущего диктатора, а новый диктатор Моджтаба, марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может появляться на публике. Я бы не стал оформлять полисы страхования жизни ни на одного из лидеров террористических организаций. Это их покровитель терроризма, — сказал Нетаньяху.

Впрочем, угрожает уничтожением и иранская сторона. За две недели Иран атаковал объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры в регионе. Пострадали страны Персидского залива и прежде всего Объединенные Арабские Эмираты: по ним запустили 1 797 ракет и БпЛА. Также под ничем не спровоцированный обстрел попали Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и Оман.

Сбивали иранские БпЛА типа Shahed («Шахед») в основном дорогостоящими ракетами, что крайне невыгодно. Поэтому страны региона и США обратились к Киеву за поддержкой. Проверенные в бою украинские дроны-перехватчики заинтересовали уже более 10 государств, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем, что в странах — и ближневосточных, и в США — есть определенное количество дронов-перехватчиков, и в европейских государствах тоже. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта все это не работает. Эта система есть только у нас, она официальная и есть в Вооруженных силах Украины. Поэтому все понимают, что, даже имея десятки и сотни перехватчиков, эти дроны, честно говоря, ситуацию не выровняют. Ведь это системная защита. Именно эксперты по системной защите, профи по противовоздушной обороне, применению малой ПВО — именно они и полетели в эти страны Ближнего Востока», — сказал Зеленский.

Потеряв возможность запускать сотни дронов и ракет по странам региона, Иран решился перекрыть Ормузский пролив и заминировать его. Как результат — нефть стала дефицитной, цены на топливо подскочили до рекордных уровней. Государства Европы одни из первых пострадали от таких действий Тегерана.

Франция в лице ее лидера Эмманюэля Макрона анонсировала защитную миссию для сопровождения гражданских судов в Ормузском проливе. Вскоре и Великобритания заявила о возможности развертывания дополнительных сил в Персидском заливе.

P Мы видели сообщения о том, что иранцы начали устанавливать мины в проливах… Мы получили сообщения о новых нападениях на гражданские торговые суда, которые не были вооружены и просто выполняли свои обычные задачи. Это значительная эскалация со стороны Ирана. Это нарушение международного права. Это очень серьезная ситуация, которая сказывается на ценах на нефть и стоимости жизни для всех… У нас уже есть в регионе несколько автономных систем поиска мин. Есть дополнительные варианты, которые мы начинаем рассматривать и которые мы могли бы развернуть совместно с союзниками, — цитирует министра обороны Великобритании Джона Хили издание Bloomberg.

Из-за блокады Ормузского пролива цена нефти марки Brent за баррель уже превысила 100 долларов. Но 32 страны — члена Международного энергетического агентства единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих аварийных резервов для преодоления сбоев на нефтяных рынках. Кроме того, США также временно ослабили санкции против российского топлива для предотвращения подъема цен на рынках. Однако пока цены не стабилизировались.

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