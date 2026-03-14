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ЕС продлил санкции против более чем 2600 российских физических и юридических лиц

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  • 14.03.2026, 19:18
  • 1,116
ЕС продлил санкции против более чем 2600 российских физических и юридических лиц

Санкции будут действовать до 15 сентября 2026-го года.

ЕС продлил на полгода санкции против более чем 2600 российских физических и юридических лиц.

Ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, продлены до 15 сентября 2026 года. Они включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

В рамках пересмотра санкций два человека были исключены из списка, их имена не уточняются. По данным DW, это предприниматели Майя Болотова и Нильс Троост. Еще 5 человек убраны из списка по причине смерти.

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