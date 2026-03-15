Портников разоблачил многоходовку Кремля 7 15.03.2026, 6:00

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«Это же не для мира, а для дестабилизации».

Взорвать Украину изнутри, когда политическое руководство страны даст согласие на вывод войск с части территорий Донецкой области, а мирное население и военные на это не согласятся, - вот планы Кремля, которые раскрыл известный украинский политолог и публицист Виталий Портников. Когда внутри страны произойдет раскол, то это сыграет на руку России, и именно на такой результат Путин и рассчитывает.

- Даже если мы согласимся вывести войска с части Донецкой области и не согласуем другие пункты мирного соглашения, в которых есть нейтральный статус Украины, демилитаризация армии и прочее, то все равно ничего не будет, никакого перемирия. В этом суть. Это и есть то, что называется дух Анкориджа, - пояснил публицист.

Затем Портников рассказал, какой у Путина реальный план, где важным элементом является отказ Украины от части своих территорий: «Зачем на самом деле нужны российскому правителю реальные возможности для того, чтобы добиться мира путем территориальных уступок? Это же не для мира, а для дестабилизации».

«Путин надеется, что интенсивное давление Трампа, на которое он сейчас, возможно, меньше надеется, чем раньше, вынудит Зеленского согласиться с предложениями американцев, а украинское общество и армия в свою очередь не согласятся с этими уступками, и возникнут идеальные условия для оккупации как минимум Восточной и Южной Украины вследствие развала украинской армии. Вот вам вся схема», - отметил журналист.

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