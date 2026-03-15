Трамп заявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана 15.03.2026, 8:56

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Дональд Трамп

Президент США обратился к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана, но предупредил, что страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству, и призвал мировых лидеров присоединиться к охране Ормузского пролива. В своем сообщении в Truth Social американский лидер обратился к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в стратегическую морскую артерию для совместного патрулирования.

«Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами, чтобы пролив оставался открытым и безопасным», — подчеркнул Трамп. По его словам, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, а руководство «полностью обезглавлено», риск мелких диверсий сохраняется: Ирану «легко отправить один-два дрона, запустить ракету или установить мину» вдоль водной артерии.

Президент США подтвердил решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион. «Соединенные Штаты будут мощно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным», — подытожил он.

Ранее, 11 марта, Трамп допускал скорое завершение военной операции, мотивируя это тем, что американские силы действуют исключительно успешно и у них уже «практически не осталось целей для ударов». Однако, по данным The Wall Street Journal, президент не планирует немедленно прекращать войну, настаивая на продолжении ударов по иранским военным и прокси-силам. Представители Пентагона заявили изданию, что конфликт, скорее всего, продлится еще как минимум несколько недель.

Как отмечает WSJ, до начала войны глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал Трампа, что нападение может побудить Иран закрыть Ормузский пролив. Трамп признавал риск, но решился на операцию, полагая, что Тегеран капитулирует раньше, чем перекроет артерию. Спустя две недели иранские лидеры отказываются отступать, а пролив стал для Тегерана ключевым рычагом давления, указывает газета.

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