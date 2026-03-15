Ракеты ударили по энергетике российского Белгорода

Ракеты ударили по энергетике российского Белгорода5
- 15.03.2026, 10:39
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Город остался без света, тепла и воды.
В ночь на 15 марта ударные беспилотники и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру российского Белгорода, в результате чего в городе начались проблемы со светом, пишет «Фокус».
Также в Белгороде перебои с поставками воды и отопления, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал Гладков.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших вследствие атаки нет.
«Получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с поставками электроэнергии, водоснабжением и отоплением», — отметил Гладков.
Губернатор пообещал предоставить более точный масштаб повреждений в светлое время суток.
«В Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы находятся на местах», — подчеркнул Гладков.
В то же время в сети появились видео, на которых слышны взрывы и прилеты в Белгороде.
«Ракетный удар был по объектам энергетической инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции», — говорится в подписи к одному из видео.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ракетный обстрел Белгорода.