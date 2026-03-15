«Власть Путина уже шатается»6
- 15.03.2026, 11:15
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Эксперт назвал год окончания войны в Украине.
В 2026 году могут произойти финальные и самые жесткие боевые действия на линии фронта. Поэтому Украине важно выстоять в этот период. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире «Армия Медиа».
«Если оценивать финансово-экономические возможности Российской Федерации и в целом потенциал их страны. Я могу ошибаться. Но по имеющимся признакам кажется, что 2026 год станет годом финальных, наиболее жестких сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях», — подчеркнул он.
По его словам, уже в первой половине 2027 года интенсивность боевых действий начнет снижаться и могут появиться предпосылки для завершения войны.
Он добавил, что Украине важно выстоять в этот период. И если это удастся – на переговорах позиция РФ может измениться.
«У нас есть потенциал для того, чтобы устоять. И когда мы устоим, тогда будет подписано мирное соглашение на тех условиях, которые позволят нам сохранить государственность, сделать страну процветающей. И со временем политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые являются нашими по определению. Потому что диктаторская власть Путина уже шатается, и он не бессмертен. Об этом нужно помнить», – подытожил Федоренко.