«Власть Путина уже шатается» 6 15.03.2026, 11:15

12,740

Юрий Федоренко

Эксперт назвал год окончания войны в Украине.

В 2026 году могут произойти финальные и самые жесткие боевые действия на линии фронта. Поэтому Украине важно выстоять в этот период. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире «Армия Медиа».

«Если оценивать финансово-экономические возможности Российской Федерации и в целом потенциал их страны. Я могу ошибаться. Но по имеющимся признакам кажется, что 2026 год станет годом финальных, наиболее жестких сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях», — подчеркнул он.

По его словам, уже в первой половине 2027 года интенсивность боевых действий начнет снижаться и могут появиться предпосылки для завершения войны.

Он добавил, что Украине важно выстоять в этот период. И если это удастся – на переговорах позиция РФ может измениться.

«У нас есть потенциал для того, чтобы устоять. И когда мы устоим, тогда будет подписано мирное соглашение на тех условиях, которые позволят нам сохранить государственность, сделать страну процветающей. И со временем политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые являются нашими по определению. Потому что диктаторская власть Путина уже шатается, и он не бессмертен. Об этом нужно помнить», – подытожил Федоренко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com