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Грохот стоял всю ночь: ВСУ поразили склад ракет в оккупированном Должанске

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  • 15.03.2026, 11:50
  • 7,144
Грохот стоял всю ночь: ВСУ поразили склад ракет в оккупированном Должанске

Успешную операцию в глубоком тылу врага показали на видео.

Вечером 14 марта ВСУ атаковали военный объект ВС РФ в оккупированном Должанске, что на Луганщине. Это глубокий тыл агрессора - до линии фронта около 150 км. Очевидцы показали кадры последствий этой атаки, передает Dialog.UA .

В результате удара на месте произошла мощнейшая детонация. Местные жители сообщали, что «взрывы были один за другим, грохот стоял всю ночь».

Многим пришлось ночевать в подвалах из-за разлета боеприпасов. Никакой эвакуации гражданского населения оккупанты не проводили.

OSINT-проект «КіберБорошно» утверждает, что под атакой оказался склад БК к зенитному ракетному комплексу (ЗРК). Российские военные разместили его на территории бывшего динамитного склада.

Последствия атаки уточняются. Силы обороны Украины пока не комментировали операцию.

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