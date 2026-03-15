Грохот стоял всю ночь: ВСУ поразили склад ракет в оккупированном Должанске

Грохот стоял всю ночь: ВСУ поразили склад ракет в оккупированном Должанске4
- 15.03.2026, 11:50
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Успешную операцию в глубоком тылу врага показали на видео.
Вечером 14 марта ВСУ атаковали военный объект ВС РФ в оккупированном Должанске, что на Луганщине. Это глубокий тыл агрессора - до линии фронта около 150 км. Очевидцы показали кадры последствий этой атаки, передает Dialog.UA .
В результате удара на месте произошла мощнейшая детонация. Местные жители сообщали, что «взрывы были один за другим, грохот стоял всю ночь».
Многим пришлось ночевать в подвалах из-за разлета боеприпасов. Никакой эвакуации гражданского населения оккупанты не проводили.
OSINT-проект «КіберБорошно» утверждает, что под атакой оказался склад БК к зенитному ракетному комплексу (ЗРК). Российские военные разместили его на территории бывшего динамитного склада.
Последствия атаки уточняются. Силы обороны Украины пока не комментировали операцию.